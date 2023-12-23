В Лондоне с уличного столба украли работу стрит-арт художника Бэнкси

На юге Лондона с уличного столба украли работу художника-граффитиста Бэнкси, являющимся одним из самых скрытных художников современности. Об этом 22 декабря сообщила британская газета Daily Mail.

Произведение представляло собой дорожный знак СТОП, покрытый тремя военными дронами. Свое авторство Бэнкси подтвердил в соцсетях.

По данным издания, работу художника украли спустя всего час после того, как он подтвердил свое авторство.

Этот знак повесили на обычный уличный столб. Среди толпы, практически на глазах у всех человек неторопливо снял произведение со столба и убежал, не встретив практически никакого сопротивления.

Работу украли двое неизвестных мужчин, которые приехали к месту расположения знака на мотоцикле. Полиция Лондона начнет расследование.

В октябре сообщалось, что личность граффитиста Бэнкси, являющегося одним из самых скрытных художников современности, может быть скоро раскрыта из-за судебного процесса по делу о клевете. Иск подал предприниматель Эндрю Галлагер.

Ранее, 12 ноября 2022 года, стало известно, что художник использовал стену разрушенного дома в украинском поселке Бородянка для создания очередной инсталляции. На развалинах многоэтажки Бэнкси изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках.

14 октября 2021 года на торгах аукционного дома Sotheby’s в Лондоне картина Бэнкси «Любовь в корзине» была продана за £18,582 млн ($25,384 млн).

Изначально произведение называлось «Девочка с шаром» и представляло собой авторское воспроизведение на холсте одного из самых известных граффити Бэнкси. Но в 2018 году во время аукционных торгов художник привел в действие спрятанный в раме шредер, и картина была частично изрезана. Владелец, отдавший за нее £1 млн, однако, решил сохранить поврежденную работу и теперь продал ее более чем в 18 раз дороже.