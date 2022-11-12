Бэнкси нарисовал граффити на развалинах на Украине

Британский художник стрит-арта под псевдонимом Бэнкси использовал стену разрушенного дома в украинском поселке Бородянка для создания очередной инсталляции. Фотографию работы он выложил в своем профиле в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в пятницу, 11 ноября.

На развалинах многоэтажки Бэнкси изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках.

Ранее граффити в характерном стиле обнаружил и показал находящийся в Бородянке британский фотожурналист и репортер Эд Рэм.

Ранее, 4 июня, в подмосковном Орехово-Зуеве уличные художники изобразили граффити с погибшим в Гостомеле десантником. Под рисунком разместили строки из песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.

Уличное творчество, отражающее нынешнюю общественно-политическую повестку, всё чаще стало появляться на улицах российских городов. Например, 2 мая на стене здания штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске появился стрит-арт с изображением украинской бабушки, которая с советским флагом встретила украинских боевиков, ошибочно приняв их за российскую армию, а после отказалась обменять красное знамя на продукты от украинских бойцов.

24 мая в центре Санкт-Петербурга на одной из трансформаторных будок появились граффити, иронизирующие над уходом из России иностранных брендов. На них в качестве главного героя изображен советский актер Юрий Никулин в образе Семена Семеновича Горбункова из фильма «Бриллиантовая рука».