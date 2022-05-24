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В Петербурге появилось граффити с логотипами ушедших из России брендов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В центре Санкт-Петербурга на одной из трансформаторных будок 24 мая появилось граффити, иронизирующее над уходом из России иностранных брендов.

На нем изображен советский актер Юрий Никулин в образе Семена Семеновича Горбункова из фильма «Бриллиантовая рука», который машет уходящему судну с логотипами McDonald’s, Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Shell. При этом, в обратную сторону плывет корабль с логотипами VK, «Лукойла» и «Теремка».

Кроме того, над изображением уходящего судна написан слоган: «А нам всё равно!». Судно с российскими фирменными знаками сопровождается надписью: «У нас всё ровно!».

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21 марта в России официально запретили деятельность американской компании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) в России в связи с признанием организации экстремистской на территории России и ее деятельностью соответствующего характера.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

8 марта Shell объявила о планах отказаться от российских нефти и газа. Указывалось, что компания закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории России. При этом 8 апреля Bloomberg сообщил, что Shell, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято Москвой на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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