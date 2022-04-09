Bloomberg сообщило о продолжении закупок Shell российской нефти

Британско-нидерландская нефтегазовая группа компаний Shell, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать. Об этом 8 апреля пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что с точки зрения Shell, баррель, в котором только 49,99% произведено в России, а 50,01% поставляются из других источников, не имеет российского происхождения.

«Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры сырьевых товаров используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу и в то же время удовлетворяют общественное мнение», — говорится в статье.

О намерении отказаться от российских нефти и газа Shell объявила 8 марта. Сообщалось, что компания закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории РФ. Также Shell отказалась от участия во всех российских проектах.

28 февраля стало известно, что Shell намерена прекратить свое участие в проекте газопровода «Северный поток – 2» и выйти из партнерских отношений с «Газпромом» и связанными с ним организациями, включая 27,5% акций завода по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», 50% доли в Salym Petroleum Development и Гыданском энергетическом предприятии.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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