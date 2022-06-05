В Подмосковье появилось граффити в честь погибшего в Гостомеле десантника

В подмосковном Орехово-Зуево уличные художники изобразили граффити с погибшем в Гостомеле десантником. Кадры работы над картиной появились в распоряжении «Известий» в субботу, 4 июня.

Граффити с изображением героя нанесли на стену одного из городских зданий. На нем портрет десантника переходит в изображение улетающего в небо журавля.

Под рисунком написаны строки из песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.

«Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей», — цитируется произведение.

Уличное творчество, отражающее нынешнюю общественно-политическую повестку, всё чаще стало появляться на улицах российских городов. Например, 2 мая на стене здания штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске появился стрит-арт с изображением украинской бабушки, которая с советским флагом встретила украинских боевиков, ошибочно приняв их за российскую армию, а после отказалась обменять красное знамя на продукты от украинских бойцов.

24 мая в центре Санкт-Петербурга на одной из трансформаторных будок появились граффити, иронизирующие над уходом из России иностранных брендов. На них в качестве главного героя изображен советский актер Юрий Никулин в образе Семена Семеновича Горбункова из фильма «Бриллиантовая рука».