Политика Великобритании по украинскому конфликту может привести к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом 18 марта заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Великобритания идет на конфронтацию, продолжает воинственно снабжать Украину оружием и деньгами. Чего они добиваются? Полного разрушения Украины? Это возможно», — сказал он в эфире телеканала Channel 4.

По словам дипломата, США осознали, что позиция и действия предыдущей администрации ни к чему не привели. Вашингтон выбрал вести диалог с Москвой, в то время как Лондон отказывается от разговора.

Ранее, 14 марта, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не должен высказываться о переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку Лондон не играет в них никакой роли.