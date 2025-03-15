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Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине

Пушков: Россию не интересует мнение Британии по конфликту на Украине
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 14 марта заявил, что глава министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Лэмми не должен высказываться о переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку Лондон не играет в них никакой роли.

«Британия не играет никакой роли в переговорах и никаких требований к России выдвигать не может», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Сенатор таким образом прокомментировал требование главы британского МИД о принятии предложения прекращения огня на Украине «без каких-либо условий» для России.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 14 марта также отверг призыв Лэмми. По его словам, министр «может засунуть эту идею себе обратно туда, откуда она и взялась».

В тот же день стало известно, что советники по безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции планируют встретиться в Белом доме для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

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