Окулов положительно оценил возможное проведение матча между КХЛ и НХЛ

Игрок хоккейного клуба «Авангард» Константин Окулов прокомментировал возможность проведения матча между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

«В таком матче я бы сыграл с большим удовольствием. Скорее бы наши виды спорта начали возвращаться на большие игры», — рассказал он «Известиям».

По словам хоккеиста, из-за существующих ограничений для россиян многие спортсмены вынуждены пропускать состязания, которые могут произойти «раз в жизни».

«Если это будет первым шагом к игре сборной [России], то это будет шикарно», — заключил Окулов.

18 марта президент КХЛ заявил о готовности организовать матчи с игроками НХЛ. Так он отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина своему американскому коллеге Дональду Трампу провести матч между спортсменами двух лиг, которое прозвучало во время их совместного разговора. Сообщается, что Трамп идею одобрил.