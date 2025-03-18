Президент КХЛ заявил о готовности организовать матчи с игроками НХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов 18 марта сообщил, что лига готова организовать матчи с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы всегда были приверженцами мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и конструктивным взаимоотношениям. И в соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия», — заявил он ТАСС.

В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа глава Белого дома положительно оценил идею российского лидера о проведении матчей между игроками двух лиг.

17 марта клуб «Локомотив» впервые стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, ярославский клуб набрал 98 очков в 66 матчах и впервые стал победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка континента. В следующем матче 19 марта «Локомотив» сыграет с ЦСКА.