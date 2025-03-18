Зеленский отреагировал на переговоры Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на прошедший во вторник, 18 марта, телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

«Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения, но очень интересно знать детали и что предлагается в реальности», — заявил Зеленский журналистам на пресс-конференции.

Зеленский также отметил, что ожидает получить подробности переговоров от Трампа, после чего его команда подготовит полноценный ответ.

«Я все-таки рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию тишины и не бить любым оружием по энергетике», — добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина «будет поддерживать любые предложения, которые ведут к устойчивому и справедливому миру».

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.