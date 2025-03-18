Трамп отверг связь между разгромом ВСУ в Курской области и остановкой помощи США
Президент США Дональд Трамп не согласился, что остановка помощи Вашингтоном привела к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом 17 марта он заявил во время экскурсии по Центру исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
«На самом деле всё наоборот», — приводит его слова телеканал CNN.
Трамп 18 марта написал на странице в социальной сети Truth Social, что многие аспекты, связанные с Украиной, уже согласовали. Президент США также отметил, что во вторник состоится разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку беседы президентов США и России. Он отметил, что разговор пройдет с 16:00 до 18:00 мск.