Трамп заявил о надежде на успех в обсуждении с Путиным прекращения огня на Украине
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успех в обсуждении с РФ возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил 17 марта в ходе посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Американский лидер также подтвердил планы о проведении переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», — сказал он.
При этом Трамп также отметил, что не считает, что к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области привела заморозка предоставления военной помощи США для Киева.
В этот же день стало известно о намерении США признать Крым территорией РФ в рамках урегулирования. Сообщается, что это один из множества вариантов, который рассматривает американская сторона в попытках остановить боевые действия.