Россиянам в 2024 году списали в пять раз больше долгов без суда
Россиянам списали в пять раз больше долгов без суда в 2024 году. Об этом «Известиям» сообщили в «Федресурсе». Внесудебная процедура направлена на адресную помощь малоимущим. Так, долги в 2024 году списали 36 тыс. человек на 17,4 млрд рублей. Механизм позволяет помочь только добросовестным гражданам.
Причина популярности внесудебного банкротства — доступность. Например, с 2023 года процедурой могут воспользоваться пенсионеры. Также без суда снять долговое бремя разрешают семьям с детьми. Рост внесудебных банкротств — следствие смягчения правил, сообщает телеканал «Известия».
Кроме того, с лета 2024 года сама процедура внесудебного банкротства стала удобнее, отметили в Минэкономразвития. Необходимые справки можно собрать в интернете. По словам экспертов, у внесудебного банкротства много плюсов. Снизится нагрузка на арбитражные суды и арбитражных управляющих. Но есть и опасность роста спроса на механизм списания займов. Один из негативных сценариев — увеличение недобросовестных заемщиков.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.