В ХАМАС обвинили Нетаньяху в подписании смертного приговора заложникам

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возобновлении огня в секторе Газа означает смертный приговор для израильских заложников. Об этом во вторник, 18 марта, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.

«Решение Нетаньяху о возвращении к войне — это решение о принесении в жертву израильских пленных и вынесении им смертного приговора», — приводит его слова телеканал AI Mayadeen.

18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже журналист Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе. В результате удара, по данным Al Jazeera, погибли 199 человек.