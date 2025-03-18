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ЦАХАЛ нанесла удары по военным объектам ХАМАС и командирам среднего ранга

Axios: Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга и чиновникам
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Фото: REUTERS/Mahmoud Al-Basos
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Целями серии ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа стали объекты военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, его командиры среднего звена и чиновники политического крыла. Об этом во вторник, 18 марта, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

«Израильский чиновник заявил, что в последние дни во время прекращения огня движение ХАМАС готовилось к проведению новых атак против Израиля и предприняло шаги по перевооружению», — написал журналист на своей странице в Х.

Также, по его данным, ЦАХАЛ держала план в строжайшей тайне и в пределах относительно узкого круга лиц, чтобы застать ХАМАС врасплох.

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18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже журналист Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе. В результате удара, по данным Al Jazeera, погибли 199 человек.

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