В Гондурасе после взлета упал в море пассажирский самолет
В Гондурасе потерпел крушение самолет с более чем десятком пассажиров на борту. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщает издание Еl Нeraldo.
Начальник национальной полиции Роатана Лисандро Муньос Гарсия сообщил, что, по предварительным данным, в результате крушения погибли два человека. Всего на борту находились 15 человек и два пилота.
По сообщению издания, самолет взлетел, а через минуту рухнул в море.
Ранее, 9 марта, в американском округе Ланкастер, штат Пенсильвания, упал и разбился небольшой легкомоторный пассажирский самолет. Тогда уточнялось, что на борту воздушного судна Beechcraft Bonanza находились пять человек.