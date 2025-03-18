Не менее 44 человек погибли из-за серии ударов ВВС Израиля по Газе
По меньшей мере 44 человек погибли и не менее 70 были ранены в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом во вторник, 18 марта, сообщает телеканал Al Jazeera.
«Медицинские источники сообщили телеканалу Al Jazeera: 44 человека погибли и десятки получили ранения в результате израильских налетов», — говорится в сообщении в Telegram-канале Al Jazeera.
До этого корреспондент катарского телеканала сообщал, что в результате серии израильских авиаударов по городу Газа на севере сектора Газа погибли не менее 20 человек и более 50 получили ранения.
Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе.
Первый этап режима прекращения огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС вступил в силу 19 января. В ходе первой фазы сделки продолжительностью 42 дня должны быть освобождены 33 израильских заложника и около 1,9 тыс. палестинцев.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.