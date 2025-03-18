Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
У побережья Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 18 марта сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Очаг подземных толчков находился на глубине 52 км. По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 102 км от города Пематангсиантар, население которого составляет 209 тыс. человек.
О пострадавших, погибших и разрушениях не сообщалось.
Ранее, 15 марта, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике. Согласно данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в 80 км от Оахаке. Очаг залегал на глубине 64 км. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.