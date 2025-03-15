Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике

В мексиканском городе Оахаке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Об этом 15 марта сообщается на сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в 80 км от Оахаке. Очаг залегал на глубине 64 км. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

В этот же день в Национальном институте геофизики и вулканологии (INGV) сообщили о землетрясении у побережья Италии магнитудой 4,7 балла. Подземный толчок произошел в 20:37 по местному времени (22:37 мск). После него специалисты заметили еще семь землетрясений магнитудой от 2,0 до 3,8 примерно в том же районе.