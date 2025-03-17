Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пригрозил жестким ответом

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации многих атак, совершаемых йеменскими хуситами, и пригрозил жесткими ответными мерами. Соответствующее мнение он высказал 17 марта в социальной сети Truth Social.

«Пусть никто не заблуждается! Сотни нападений, совершаемых хуситами — зловещими бандитами и головорезами, базирующимися в Йемене, которых ненавидит йеменский народ, исходят от Ирана и созданы им», — написал американский лидер.

Он также пригрозил, что любая новая атака хуситов встретит жесткий ответ, и намекнул, что ответные меры «могут на этом не закончиться».

«С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел, произведенный из оружия Ирана и под его руководством. Иран будет нести ответственность и столкнется с серьезными последствиями», — добавил Трамп.

Трамп сообщил 15 марта, что отдал приказ американским военнослужащим о начале боевых действий против хуситов в Йемене. Позже, 16 марта, телеканал Al Masirah заявил, что армия США нанесла авиаудар по электростанции в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена.

В тот же день в «Ансар Аллах» заявили, что в ответ на это выйдут на новый уровень эскалации. По последним данным, в результате ударов США по Йемену погибли 53 человека.