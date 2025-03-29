Сонная причина: почему наши ночи превращаются в кошмар

В непростые времена люди пытаются решить свои проблемы, опираясь на мистические символы. Самые популярные методы связаны с толкованием сновидений, которые якобы помогают найти ответы на жизненно важные вопросы. Почему не надо верить вещим снам, как избавиться от мучительных ночных кошмаров и отдыхают ли глаза в темноте — в материале «Известий».

Когда мы видим сны

Ночные видения обычно возникают в фазе быстрого сна, однако специалисты полагают, что они могут появляться и в медленной фазе — короткие и менее эмоциональные. Руководитель центра сомнологии клиники «Будь здоров», врач функциональной диагностики, сомнолог Татьяна Сурненкова поясняет, что человек наблюдает сны в общей сложности около двух часов за ночь. Их содержание обычно связано с тем, что происходит в жизни людей наяву. По словам психиатра Алексея Вилкова, в фазе быстрого сна нейроны мозга перерабатывают поступившую за день информацию. Спящий запоминает сюжеты, если просыпается в этот момент.

Офтальмолог, офтальмохирург, заведующая отделением офтальмологии ООО «Открытая клиника» Анна Семакина пояснила «Известиям», что происходит с глазами, когда мы видим сны.

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— Ученые из Фрайбургского университета обнаружили в головном мозге ядро, которое избирательно запускает движения глазами в фазе быстрого сна. Оно находится в продолговатом мозге и тянет свои аксоны, передающие нервные импульсы, в ядра глазодвигательных нервов. Следовательно, когда мы видим зрительные образы, глазные яблоки двигаются , — рассказывает эксперт.

В медленной фазе сна глаза остаются неподвижными и успевают отдохнуть. Когда веки закрыты, улучшаются обменные процессы, восстанавливается слезная пленка — защитный слой на поверхности роговицы.

Незрячие люди тоже видят сны, но они зависят от того, родился ли человек слепым или перестал видеть в определенном возрасте.

— Если человек потерял зрение, скажем, после пяти лет, то он видит зрительные образы в своих снах, однако они определяются тем опытом, который он успел пережить. У слепых от рождения сны основаны не на зрительном образе, а на ощущениях. То есть всё как в реальной жизни, — поясняет Анна Семакина.

Бывают ли вещие сновидения

Психолог Анна Гусева называет популярные толкования снов отражением нашего внутреннего мира. Многие приметы пришли из глубины веков.

— Можно сказать, что это наш фольклор, родовой сценарий. Такая информация передавалась из поколения в поколение, зафиксирована в книгах, и мы изначально воспринимаем ее как родительское предписание и прислушиваемся к ней , — разъясняет врач.

Например, во многих сонниках собака символизирует дружбу, рыба или змея — к беременности, а полет указывает на то, что человек растет во сне. Но, по словам психолога, совпадения случаются главным образом потому, что в подсознании уже хранятся подобные символы.

— Сны о полетах часто снятся подросткам. Но и взрослые люди видят такие же сюжеты, причем связывают их с повышением по службе, новым социальным статусом (например, женитьбой) или с рождением детей, — рассуждает Анна Гусева.

Толкователи также считают, что полеты символизируют желание преодолеть некие ограничения, достичь новых высот.

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— Обычно во сне происходит выработка гормона роста — соматотропина. Но если мы говорим о подростках, то этот гормон выделяется, даже если ребенок не летает во сне. Это просто стереотип, который не имеет прямого отношения к реальности , — поясняет собеседница «Известий».

Анна Гусева полагает, что причинно-следственную связь между сновидением и явью прежде всего ищут люди с аналитическим складом ума и творческим воображением. Возможно, человек уже давно прогнозировал некое событие, работал над конкретной информацией, а потом с помощью сна вспомнил об этом или нашел подсказку. В качестве примера специалист приводит известную историю о том, что Дмитрию Менделееву приснилась таблица элементов.

— Но мы должны исключать иллюзию пророчества. Тот же самый Менделеев не просто увидел во сне периодическую систему элементов: он работал над ней долгое время. Поэтому не нужно рассчитывать на то, что мистическое мышление что-то за нас решит, надо работать самому , — рассуждает Анна Гусева.

Она подчеркивает, что сны не обязательно связаны только с личными чувствами и мыслями. Порой в них добавляются конструкции из рекламы, которую мы видели по телевизору, сюжеты, связанные с политическими событиями, или сцены из фильмов.

Аврал и кошмар

Каждый третий россиянин видит сны о своей трудовой деятельности. Причем часто ночные сюжеты сопряжены с кошмарами. Многие из нас большую часть времени проводят на работе, поэтому неудивительно, что сновидения на эту тему довольно распространены, отмечает Татьяна Сурненкова. Тем более что на рабочем месте некоторые вынуждены носить «маски», скрывать чувства и эмоции, а во сне обнажаются и прорабатываются некие проблемы.

— Страшные сны не следует воспринимать буквально. Они помогают лучше осознать наши тревоги, страхи и ограничения, помогают нам найти ответы на те неудобные вопросы, которых мы избегаем в реальной жизни , — комментирует эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сомнолог советует обращать внимание на два ключевых фактора: что мы думаем и говорим во сне, а также на то, какие чувства у нас остаются после пробуждения. Например, если в царстве Морфея человек почувствовал разочарование, подобное тому, которое он испытывает, думая о работе наяву, то пора что-то менять.

— Кошмарные сны обычно отражают психическое состояние человека, связаны с тревожностью, депрессивными переживаниями. Скорее всего, человек накануне испытал сильный стресс или изведал что-то плохое в прошлом, о чем он не может забыть , — рассказывает Алексей Вилков.

По словам психиатра, страшные сны порой даже не связаны с текущей ситуацией, актуальными переживаниями и действительностью. Они могут быть абсурдными, непонятными, но при этом вызывают негативные эмоции.

— Всё это способствует тому, что человек интерпретирует сновидения, выискивая что-то общее между своим состоянием и сном. И наяву пытается решить ту ситуацию, которая разыгралась во сне, — делится психиатр.

Сомнолог также подчеркивает, что причины кошмаров часто кроются в психотравмирующих жизненных событиях (потеря близкого человека, авария, заболевание) или постоянных ежедневных стрессовых ситуациях. Но они могут возникать и на фоне приема алкоголя.

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— Спиртное подавляет фазу с быстрыми движениями глаз, когда мы видим сны. По мере того как алкоголь в вашем организме метаболизируется, он приводит к сновидениям, принимающим форму интенсивных кошмаров. Верхние дыхательные пути расслабляются вплоть до полного перекрытия дыхания. Если человеку трудно дышать, то может присниться кошмар с преследованием, утоплением или ощущением удушья, — предостерегает Татьяна Сурненкова.

Поздний ужин тоже может быть причиной страшных снов — увеличивается скорость метаболизма, а это усиливает мозговую активность. Кроме того, по словам сомнолога, полный желудок вызывает кислотный рефлюкс, что тоже негативно влияет на качество отдыха.

— Кошмарам не следует придавать значения, потому что иногда такие сны — это всего лишь временные эмоции, которые посылает наше бессознательное, чтобы мы могли их заново прожить и больше не бояться. А страшный сюжет лучше пересказать кому-нибудь с подробностями: так можно уйти от тревоги, ночные страхи постепенно исчезнут, — рассуждает Анна Гусева.

Сколько надо спать

Чтобы качественно отдыхать, эксперт советует снижать общую тревожность, нормализовать режим сна и бодрствования, не фиксироваться на анализе пугающих сновидений, заниматься общей профилактикой эмоционального и физического состояния.

Офтальмолог Анна Семакина, в свою очередь, рекомендует проветривать комнату перед сном или засыпать с открытым окном, если позволяет погода.

— Избегайте использования гаджетов хотя бы за полтора-два часа до сна. Синий свет экранов смартфонов и планшетов негативно воздействует на глаза, не способствует хорошему сну, — предостерегает специалист.

С точки зрения врачей, особенно важно избегать стрессов, тогда и сновидения станут позитивными, и органы начнут работать как надо.

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— При повышенном уровне стресса глаза даже могут не полностью закрываться во время сна. В этом случае они будут пересыхать. Некоторым пациентам показаны увлажняющие капли или мази перед сном, а какие — подскажет врач, — комментирует Анна Семакина.

Оптимальной продолжительностью сна офтальмолог считает 7–8 часов. Меньше спать нежелательно, потому что при недосыпании страдают окислительно-восстановительные реакции глаз и метаболизм зрительного органа, а также нервная система. Но индивидуальная норма ночного отдыха зависит от нагрузки, иногда человеку требуется больше времени.

— Считается, что для полного восстановления организма и глаз нужно два дня полноценного сна, то есть такого, когда мы просыпаемся сами, а не встаем по будильнику, — заключает эксперт.

Взрослые должны спать в темном помещении, без дополнительной подсветки, а тусклые ночники врач советует оставлять детям, и только если они боятся темноты.