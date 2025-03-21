Врач рассказала о вреде чувства голода перед сном

Перед сном у человека может возникать чувство голода. О том, кому опасно не есть перед сном и какие продукты стоит выбирать для вечернего перекуса, 21 марта «Известиям» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина.

«Нельзя засыпать с чувством голода пациентам с сахарным диабетом, желчнокаменной болезнью, поскольку голодание в таких случаях может приводить к значительному ухудшению состояния здоровья. В остальных случаях это безопасно для большинства людей. Однако если голод становится выраженным и мешает уснуть, например вызывает спазмы в животе, необходимо поесть, чтобы избавиться от чувства дискомфорта, а также избежать риска переедания на завтрак», — сказала она.

Для вечернего перекуса Пронина посоветовала выбирать продукты, которые легко усваиваются и не перегружают пищеварительную систему. Можно, например, съесть греческий йогурт или творог 2,5-процентной жирности. Белковые продукты содержат триптофан — незаменимую аминокислоту, которую организм не способен производить самостоятельно. Она, в свою очередь, участвует в выработке мелатонина — гормона сна, а также серотонина — гормона радости, объяснила эксперт.

По ее словам, для перекуса подойдут и сложные углеводы, поскольку они медленно перевариваются, не вызывают резких скачков уровня глюкозы в крови и дольше сохраняют ощущение сытости. Это может быть, например, каша из цельнозерновой овсянки или цельнозерновой хлеб. Кроме того, перед сном можно съесть небольшую горсть орехов или семян, например миндаль, тыквенные семечки либо фисташки. Эти продукты богаты магнием, который способствует расслаблению мышц. При этом фисташки являются также естественным источником мелатонина, подчеркнула эндокринолог.

Перед сном также полезно выпить травяной чай, например из ромашки, мяты, мелиссы или липы. Эти травы способствуют облегчению процесса засыпания. Не рекомендуется на ночь употребление жареной пищи, фастфуда и чипсов, так как они тяжело усваиваются и могут вызывать изжогу. Также нужно избегать употребления сладостей и белого хлеба, потому что они резко повышают уровень глюкозы и инсулина в крови, что нарушает обмен веществ и ухудшает качество сна.

«Кроме того, на ночь не следует пить газированные напитки, поскольку они вызывают вздутие и дискомфорт. Также лучше воздержаться от кофе и черного чая, так как они могут стимулировать нервную систему, что помешает заснуть. Помимо этого, перед сном не рекомендуется употреблять алкоголь, потому что он оказывает неблагоприятное влияние на быструю фазу сна, тем самым может спровоцировать частые пробуждения», — заключила врач.

15 февраля Пронина рассказала «Известиям» о том, что не стоит заставлять себя завтракать насильно. По ее словам, прием пищи пробуждает организм, способствует нормализации уровня сахара в крови, а также оказывает положительное влияние на работу мозга после ночного перерыва. В случае если человек не хочет есть с утра, можно просто выпить воды, сделать небольшую разминку, и через час-другой организм подаст сигнал о голоде. Отсутствие аппетита Пронина связала с тем, что пик работоспособности конкретного человека может приходиться на вторую половину дня, в результате чего чувство голода возникает к полудню.