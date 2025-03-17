Политолог призвал дождаться реальных действий по Украине со стороны США

В настоящее время президент США Дональд Трамп посылает противоречивые сигналы в вопросах урегулирования на Украине, поэтому следует дождаться реальных дел Вашингтона навстречу решению кризиса. Об этом 17 марта в беседе с «Известиями» заявил политолог Александр Асафов.

Накануне американский лидер заявил журналистам, что собирается провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. Он также отметил, что в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт. Затем, в понедельник, о подготовке разговора лидеров двух государств сообщил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Трамп формирует заголовки, он не формирует сейчас российско-американские отношения. Поэтому к любым его заявлениям стоит относиться с определенной долей скепсиса, поскольку он выполняет свои информационные задачи. Судя по словам американской стороны, какие-то продвижения в обсуждениях есть, по крайней мере, мы этот вывод можем сделать», — прокомментировал Асафов.

По его мнению, делать прогнозы относительно переговоров на основе пиар-стратегии Трампа — неосмотрительно. Поэтому следует дождаться реальных результатов, заявлений со стороны Москвы и, крайне желательно, документов с условиями, заключил собеседник издания.

Ранее, 16 марта, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта. Он также подчеркнул, что дистанция в переговорах РФ и США по Украине сокращается. Среди прочего Уиткофф отмечал, что предстоящий телефонный разговор Путина и Трампа также ожидается «позитивным и конструктивным».