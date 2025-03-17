Трамп хочет позвонить Путину, Украина готова смягчать санкции. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен скоро снова позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для обсуждения конфликта на Украине. По его словам, обсуждаться будет в том числе территориальный вопрос. Тем временем в Киеве допускают смягчение санкций в отношении Москвы, а во Франции отказались от массовой отправки солдат. Что пишут мировые СМИ — в дайджесте «Известий».

Reuters: Трамп хочет позвонить Путину

Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить прекращение конфликта на Украине после позитивных переговоров между официальными лицами США и России в Москве. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе.

Reuters «Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой <военной операции>, — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One во время позднего обратного рейса в район Вашингтона из Флориды. — Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы. Во вторник я буду говорить с президентом Путиным. За выходные было проделано много работы».

Кремль заявил 14 марта, что Путин направил Трампу сообщение о своем плане прекращения огня через спецпредставителя США Стива Уиткоффа, который провел переговоры в Москве, выразив «осторожный оптимизм» относительно возможности достижения соглашения, которое положит конец трехлетнему конфликту. В отдельных выступлениях во время выходных в США Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц подчеркнули, что еще предстоит решить ряд проблем, прежде чем Россия согласится на прекращение огня.

CNN: Трамп обсудит территории и электростанции на переговорах

Трамп сообщил, что переговорщики уже определили некоторые темы для обсуждения. Они будут касаться вопроса распределения территорий и обеспечения безопасности на объектах инфраструктуры. По его словам, стороны уже затронули эти темы в ранних переговорах.

CNN «Мы будем говорить о земле. Многие земли сейчас сильно отличаются от тех, что были до <военной операции>, как вы знаете. Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях, это большой вопрос, — добавил он. — Но я думаю, что мы уже многое обсудили, очень многое, обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом — о разделе определенных активов».

Территориальные претензии являются одними из самых деликатных вопросов, которые еще предстоит урегулировать. Американские официальные лица заявили, что Украине, скорее всего, придется уступить территорию, чтобы конфликт закончился, а Путин сделал это условием заключения перемирия. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф считает, что текущие переговоры по Украине являются продуктивными, но не сказал, как будет решен вопрос территориальных уступок.

The New York Times: США вышли из группы по расследованию на Украине

Министерство юстиции США тихо проинформировало европейских чиновников о том, что Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы, созданной для расследования конфликта на Украине. Это решение стало последним свидетельством отхода администрации Трампа от обязательств президента Джо Байдена по привлечению россиян к ответственности.

The New York Times Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, ожидается, что решение будет объявлено в понедельник в электронном письме сотрудникам и членам головной организации группы — Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, более известного как Евроюст. Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, сотрудничавшей с группой, направив в Гаагу старшего прокурора министерства юстиции для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Администрация Трампа также сокращает работу расследовательской группы, созданной в 2022 году генеральным прокурором Мерриком Гарландом и укомплектованной опытными прокурорами. Она была призвана координировать усилия министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян. Решение Белого дома объясняется необходимостью перераспределения бюджетных ресурсов.

The Guardian: Макрон заявил о возможной точечной отправке военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он вместе с Великобританией и другими странами, предоставляющими гарантии безопасности Украине, не будут стремиться к развертыванию «массового» контингента солдат. Вместо этого на Украину могут быть направлены контингенты численностью в несколько тысяч военнослужащих в ключевые точки.

The Guardian Он сказал, что это может включать «несколько тысяч военнослужащих» от каждого государства, размещенных в «ключевых точках» на Украине, для проведения учебных программ и «проявления нашей долгосрочной поддержки». Макрон добавил, что предлагаемые контингенты из стран, входящих в альянс НАТО, послужат «гарантией безопасности» для Украины и что «несколько европейских стран, а также неевропейских выразили свою готовность присоединиться к таким усилиям, когда это будет подтверждено».

Москва решительно выступила против такого развертывания, но Макрон заявил, что ее разрешение не требуется. Он сказал, что если Украина запросит союзные силы на своей территории, то «Россия не должна их принимать или отклонять». 17 марта президент Франции встретится с новым премьер-министром Канады Марком Карни, а затем с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудит Украину перед саммитом Евросоюза.

Politico: Украина открыта смягчению санкций против России в рамках мирного соглашения

Западные санкции против России в конечном итоге могут быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность и справедливость на Украине, заявил уполномоченный президента Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, возвращение стран, так или иначе ведущих бизнес с Россией, является «просто вопросом времени», но оно должно произойти при соблюдении соответствующих условий.

Politico В настоящее время, заявил высокопоставленный чиновник, «преждевременно говорить о том, какое именно снятие санкций должно быть частью каких-либо соглашений. Мы просто хотим в данный момент убедиться, что сначала Россия сделает существенные шаги в этом направлении, а затем возникнет какое-либо обсуждение отмены санкций».

Власюк, который также является секретарем Международной рабочей группы по санкциям против России, заявил, что в рамках любого долгосрочного соглашения Киев будет также добиваться «справедливости», подразумевая под этим материальные компенсации. Он также поднял вопрос о возможности заключения европейскими странами новых соглашений о покупке российских нефти и газа, если и когда конфликт окончательно закончится.