Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
Порядка 30 домов повреждены в Энгельсе в результате атаки БПЛА
Мир
Президент Финляндии призвал вооружить Украину до зубов
Мир
Трамп указал на необходимость поддерживать отношения с РФ
Мир
Паводок отошел от 74 домов в Ашинском районе Челябинской области
Общество
В Курчатове приняты дополнительные меры по защите Курской АЭС
Мир
СМИ сообщили о желании Великобритании стать независимой от США по применению ЯО
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударе ракетами и дронами по американскому авианосцу
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 20 марта
Общество
С бывших чиновников Курской области взыскали более 4,1 млрд рублей в пользу РФ
Мир
Церемония инаугурации Лукашенко пройдет 25 марта
Экономика
Аналитики зафиксировали стагнацию стоимости жилья всех форматов
Общество
Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой НПО
Общество
По искам Генпрокуратуры были изъяты 2,4 трлн рублей у пяти компаний
Мир
Захарова назвала принудительную мобилизацию на Украине геноцидом народа
Общество
ФСБ России задержала жительницу Джанкойского района Крыма за госизмену

Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили через три дня после атаки ВСУ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на территории нефтекомплекса в Туапсе, возникший в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 марта. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем», — написал он в своем Telegram-канале 17 марта.

Он отметил, что пожару был присвоен четвертый ранг опасности. Возгорание тушили 188 пожарных и 55 единиц техники.

Прерванный налет: как Россия отразила массированную атаку украинских беспилотников
Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

О возгорании резервуара на территории нефтебазы в Туапсинском районе Краснодарского края стало известно 14 марта, пострадавших при пожаре не было. Причиной происшествия стала атака беспилотников ВСУ. По словам Кондратьева, огонь охватывал более 1 тыс. кв. м нефтекомплекса.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025