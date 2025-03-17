Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили через три дня после атаки ВСУ
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на территории нефтекомплекса в Туапсе, возникший в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 марта. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем», — написал он в своем Telegram-канале 17 марта.
Он отметил, что пожару был присвоен четвертый ранг опасности. Возгорание тушили 188 пожарных и 55 единиц техники.
О возгорании резервуара на территории нефтебазы в Туапсинском районе Краснодарского края стало известно 14 марта, пострадавших при пожаре не было. Причиной происшествия стала атака беспилотников ВСУ. По словам Кондратьева, огонь охватывал более 1 тыс. кв. м нефтекомплекса.