Политолог допустил уступки США в сделке с Ираном

Удары США по Йемену стали инструментом давления американской стороны на Иран из-за ядерной программы Тегерана. Однако Вашингтон «может просчитаться», поскольку ближневосточное государство долгое время живет в условиях санкций и боевых действий. Об этом 17 марта заявил «Известиям» политолог Иван Мезюхо.

По его словам, США взяли курс на ликвидацию различных иранских прокси в виде военных группировок в разных странах Ближнего Востока. Таким образом, подчеркнул собеседник издания, Вашингтон пытается «приручить Тегеран и решить по-американски» вопрос иранской ядерной программы. Кроме того, добавил он, США намерены усилить Израиль в многолетнем конфликте на Ближнем Востоке.

«Такая политика США способна привести лишь к эскалации напряженности, и я думаю, что иранские прокси будут атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке, потому что на сегодняшний день они располагают соответствующими силами и средствами. Безусловно, такая политика США лишь подталкивает Иран к углубленному сотрудничеству с суверенными центрами силы, такими как Москва и Пекин», — обратил внимание эксперт.

Он отметил, что США считают себя способными справиться с Ираном с позиции силы, но возможно, что американскому президенту Дональду Трампу в итоге придется пойти на уступки Тегерану. В то же время, считает Мезюхо, на уступки может пойти и Иран.

«В конце концов я не исключаю того, что Иран может пойти на заключение какой бы то ни было сделки с США, в том числе по ядерной программе, но при условии соблюдения их национальных интересов и их видения развития ситуации на Ближнем Востоке. Предстоят очень сложные переговоры, в которых будут задействованы разные игроки на Ближнем Востоке», — заключил он.

Ранее, 11 марта, лидер йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они готовы возобновить атаки на корабли Израиля, после того как истечет срок действия четырехдневного ультиматума о доступе гумпомощи сектору Газа.

Затем, 15 марта, Трамп сообщил, что отдал приказ американским военнослужащим о начале боевых действий против хуситов в Йемене. Телеканал Al Masirah 16 марта сообщил, что армия США нанесла авиаудар по электростанции в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена. В тот же день в «Ансар Аллах» заявили, что в ответ на это выйдут на новый уровень эскалации. По последним данным, в результате ударов США по Йемену погибли 53 человека.