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Блогера Лерчек оставили под домашним арестом

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Мосгорсуд оставил блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) под домашним арестом. Об этом 17 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что на само заседание блогер не явилась. Она просила суд рассмотреть жалобу без ее участия.

Адвокаты обратились к судье с просьбой заменить меру пресечения для Чекалиной с домашнего ареста на запрет определенных действий или подписку о невыезде, чтобы она могла общаться с близкими и матерью. На это судья задала вопрос: «А с кем Чекалина хочет общаться? Действительно ли Валерия не общается с матерью?» Защитник блогера не смогла аппелировать в ответ.

Другой адвокат Чекалиной отметил, что его клиентка испытывает страх перед выходом на улицу из-за ношения браслета и часто страдает от нехватки кислорода. Защитник также сообщил, что следователь не разрешает блогеру посещать медицинские учреждения.

Кроме того, адвокаты обратились с просьбой предоставить Лерчек возможность заниматься предпринимательством для обеспечения своих детей.

Судья объяснила, что домашний арест не препятствует посещению медицинских учреждений, и это не повод обжаловать меру пресечения, а повод для составления жалобы на действия следователя. Она также исследовала документы и выяснила, что никакой острой зубной боли у блогера не было, а значит, жалоба в адрес следователя была беспочвенна.

Отмечается, что мужа Лерчек Артема Чекалина суд также оставил под домашним арестом.

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22 января Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест Чекалиной до 26 марта по делу о выводе из России более 250 млн рублей.

Уголовное дело в отношении блогера и ее экс-супруга Артема Чекалина возбудили 2 октября прошлого года. Бывших мужа и жену, а также их сообщника заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ).

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