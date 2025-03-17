Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на объекты в Астраханской области

Один человек пострадал в результате массированной атаки беспилотно-летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты в Астраханской области, в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом 17 марта сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. <...> В ходе атаки пострадал один человек. На данный момент пострадавший доставлен в больницу», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также он сообщил, что сотрудники объектов были заблаговременно эвакуированы. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали в штатном режиме. Специалисты экстренных служб уже приступили к устранению последствий.

В этот же день временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что РЭБ и ПВО отразили атаку БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений нет.