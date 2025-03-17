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В МИД КНДР призвали страны G7 первыми начать ядерное разоружение

МИД КНДР: денуклеаризацию нужно начинать со стран G7
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Фото: Global Look Press/Hannes P Albert
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Отказ от ядерного оружия необходимо начинать со стран G7, которые и стали инициаторами обострения международного ядерного кризиса. Об этом 17 марта сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

«G7, состоящая из США и их союзников, является причиной возникновения и обострения международного ядерного кризиса, поэтому полный и необратимый отказ от ядерной программы должен начаться именно с нее», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В МИДе отметили, что Вашингтон провоцирует ядерный конфликт во многих частях мира, наращивая оружие и ведя постоянные учения, тем самым являясь «крупнейшим в мире ядерным распространителем». При этом, как указали в ведомстве, на недавней встрече министров иностранных дел членов G7 в Канаде Соединенные Штаты и другие западные страны призвали отказаться от ядерного оружия.

«G7 должна сначала полностью отказаться от своих анахроничных амбиций ядерной гегемонии, прежде чем даже заговорит о денуклеаризации или ядерном отказе», — подчеркнули в КНДР.

В министерстве добавили, что рассматривают такие заявления как посягательство на суверенитет государства.

«Статус Корейской Народно-Демократической Республики как ядерного государства, который навсегда закреплен высшим законом страны, не изменится в зависимости от того, признает ли его кто-либо или нет, а наши ядерные силы будут вечно существовать как мощное средство правосудия, защищающее суверенитет, территориальную целостность и основные интересы страны, а также гарантирующее стратегическую стабильность в мире», — уточнили в МИДе.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын 28 февраля заявил о необходимости совершенствовать боеготовность ядерных сил страны. По его словам, необходимо последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, чтобы государство могло применить их в целях обороны. Ким Чен Ын добавил, что это гарантирует защиту суверенитета и безопасности КНДР.

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