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Ким Чен Ын призвал держать ядерные силы в полной боеготовности

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Фото: TASS/EPA/KCNA
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Лидер КНДР Ким Чен Ын во время испытаний стратегических крылатых ракет заявил о необходимости совершенствовать боеготовность ядерных сил страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам главы государства, необходимо быть готовыми применить ядерное оружие в целях обороны. Он также подчеркнул необходимость более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил. Ким Чен Ын добавил, что это гарантирует защиту суверенитета и безопасности государства с помощью надежного ядерного щита.

Целью учений стала демонстрация способности Вооруженных сил КНДР наносить контрудары в любом пространстве. Это уже четвертые испытания ракет в стране в этом году. Предыдущие пуски состоялись 25 января, когда тестировали ракету, запускаемую из-под воды.

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Удар такой группировки не сможет отразить ни одна из существующих систем ПВО или ПРО

14 января агентство Yonhap сообщило, что военнослужащие Южной Кореи зафиксировали несколько снарядов ракет малой дальности, которые были запущены со стороны КНДР. В тот же день сообщалось о том, что КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря. Южнокорейские военнослужащие начали анализ направления и дальности полета неопознанного снаряда.

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