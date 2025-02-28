Ким Чен Ын призвал держать ядерные силы в полной боеготовности
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время испытаний стратегических крылатых ракет заявил о необходимости совершенствовать боеготовность ядерных сил страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам главы государства, необходимо быть готовыми применить ядерное оружие в целях обороны. Он также подчеркнул необходимость более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил. Ким Чен Ын добавил, что это гарантирует защиту суверенитета и безопасности государства с помощью надежного ядерного щита.
Целью учений стала демонстрация способности Вооруженных сил КНДР наносить контрудары в любом пространстве. Это уже четвертые испытания ракет в стране в этом году. Предыдущие пуски состоялись 25 января, когда тестировали ракету, запускаемую из-под воды.
14 января агентство Yonhap сообщило, что военнослужащие Южной Кореи зафиксировали несколько снарядов ракет малой дальности, которые были запущены со стороны КНДР. В тот же день сообщалось о том, что КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря. Южнокорейские военнослужащие начали анализ направления и дальности полета неопознанного снаряда.