В Белом доме заявили о возможной эволюции отношений РФ и США

Взаимоотношения РФ и США могут выйти на новый уровень и эволюционировать в «широкие отношения». Об этом 16 марта сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Я не буду опережать президента или его решения. Он поставил это на повестку дня, и он также ставит на повестку дня более широкие и другие двусторонние отношения с Россией», — заявил Уолтц в ответ на вопрос представителей телеканала Fox News.

Однако советник Трампа не исключил, что администрация Белого дома может оказывать на Москву давление.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров 15 марта в ходе телефонных переговоров договорились о продолжении восстановления связей между государствами. Президент России Владимир Путин 14 марта в ходе совещания с членами Совбеза назвал сложным процесс восстановления отношений между РФ и США.