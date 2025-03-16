Лавров и Рубио договорились о продолжении восстановления связей между РФ и США

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров 15 марта в ходе телефонных переговоров договорились о продолжении восстановления связей между государствами. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

Кроме того, представители стран, опираясь на итоги встреч в Саудовской Аравии, обсудили дальнейшие действия.

«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, представитель США сообщил главе российского МИДа о проведенной американской армией операции в Йемене против хуситов из движения Ансар Аллах. Также Рубио добавил, что все дальнейшие нападения хуситов на суда США в Красном море будут считаться недопустимыми.

Президент России Владимир Путин 14 марта в ходе совещания с членами Совбеза назвал сложным процесс восстановления отношений между РФ и США. Он напомнил о состоявшемся у него телефонном разговоре с Трампом, а также о контактах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио, отметив, что в целом ситуация начинает двигаться.