Лавров в разговоре с Рубио призвал к прекращению применения силы против хуситов
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров проинформировал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об американской военной операции против йеменских хуситов. Об этом 16 марта сообщило российское Министерство иностранных дел.
Телефонный разговор произошел 15 марта по инициативе Вашингтона.
«В ответ на изложенную американским представителем аргументацию С.В. Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие», — говорится на сайте МИД РФ.
Помимо этого, Лавров и Рубио также обсудили конкретные шаги по результатам российско-американских переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля. Глава МИДа и американский госсекретарь договорились о продолжении контактов.
Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против йеменских хуситов. Он отметил, что решение связано с «непрекращающейся кампанией пиратства, насилия и терроризма» против американских кораблей и кораблей других стран, а также самолетов и беспилотников. Вскоре центральное командование ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах», в свою очередь, подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа.
По данным телеканала Al-Arabiya, в результате американских ударов по Йемену уже погиб 31 человек, еще более 100 йеменцев получили ранения.