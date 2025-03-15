Глава РФПИ Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию на Марс

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 15 марта предложил основателю компании SpaceX Илону Маску организовать совместный полет России и США на Марс в 2029 году.

Ранее Маск опубликовал в социальной сети X (бывш. Twitter) пост, в котором анонсировал полет своего космического корабля Starship с роботом Optimus на Марс в конце следующего года и возможную высадку людей на планете в 2029-м.

«Станет ли 2029-й годом совместной американо-российской миссии на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не его разрушению», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Глава РФПИ также напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 50-я годовщина совместной советско-американской космической миссии «Союз — Аполлон».

Ранее, 18 февраля, Маск сообщил, что отправляемые на Марс роботы будут управляться искусственным интеллектом Grok. При этом, по его словам, путешествие на Марс возможно осуществить лишь один раз в 26 месяцев.