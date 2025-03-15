Маск заявил о запуске корабля с человекоподобным роботом на Марс в 2026 году
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- Маск заявил о запуске корабля с человекоподобным роботом на Марс в 2026 году
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 15 марта объявил, что в конце 2026 года на Марс отправится космический корабль с человекоподобным роботом Optimus.
«Космический корабль вылетит на Марс в конце следующего года, на борту будет находиться Optimus», — написал Маск в соцсети X (бывш. Twitter).
Также предприниматель уточнил, что если эта посадка пройдет успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году.
Компания Маска SpaceX 27 февраля отправила ракету Falcon 9 с посадочным модулем Nova-C к Луне. На аппарате установлен передатчик Nokia 4G для тестирования связи на Луне. NASA планировало отправить луноход в этот район, но в прошлом году агентство отменило миссию.