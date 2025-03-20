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Стоматолог развеяла мифы о винирах

Стоматолог Лапина: современные виниры не выглядят искусственно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Виниры — это одна из самых популярных эстетических процедур в стоматологии. Однако существует множество мифов, которые пугают пациентов и заставляют сомневаться в необходимости их установки. Об этом 20 марта «Известиям» рассказала врач-стоматолог, владелец клиники LA DENTAL Soul Анастасия Лапина.

Многие люди уверены, что установка винир стоит дорого. Однако современная стоматология предлагает различные виды по разным ценам, отметила Лапина. Второй миф связан со страхом перед стачиванием зубов. Эксперт подчеркнула, что в настоящее время выполняется микропрепарирование, при котором сам зуб сильно не стачивается.

«Помимо эстетики при тотальной ортопедической реабилитации также используются виниры. С возрастом при неправильном прикусе или положении нижней челюсти передние зубы могут стираться и становиться короткими. Чтобы удлинить коронковую часть зуба, мы используем ортопедический винир. Это самая щадящая и изученная методика, которая позволяет стоматологам достигать высоких эстетических и функциональных результатов», — добавила Лапина.

Также некоторые люди считают, что установка винир — якобы «неизученная методика», хотя это абсолютно не так. Методика изучена досконально, подчеркнула эксперт. Все современные материалы и протоколы фиксации позволяют надежно изолировать поверхность зуба от слюны и десневой жидкости. А это значит, что при грамотной установке исключается возможность кариозного поражения зуба под виниром, объяснила она.

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Кроме того, существует миф о том, что накладки выглядят искусственно. По словам врача, современные керамические виниры максимально точно повторяют структуру натурального зуба, имеют естественную прозрачность и могут быть подобраны под индивидуальный оттенок эмали.

Помимо этого, пациенты боятся того, что накладки портят зубы и быстро ломаются.

«Качественно установленные виниры не только не вредят зубам, но и защищают их от внешних воздействий. Они предотвращают стираемость эмали, защищают от кариеса и скрывают дефекты. Современные материалы — прочная керамика или композит — выдерживают огромные нагрузки. Если виниры изготовлены профессионально и установлены правильно, они служат 10–15 лет и более», — заметила эксперт.

Также врач отметила, что уход за винирами несложен — достаточно соблюдать стандартную гигиену: чистить зубы дважды в день, пользоваться зубной нитью и регулярно посещать стоматолога. Стоит избегать лишь абразивных паст и слишком жестких щеток. Помимо этого, с винирами можно есть те же продукты, что и до установки, но рекомендуется избегать раскусывания твердых предметов.

6 марта ортодонт Андрей Жук рассказал «Известиям» о связи неправильного прикуса и раннего старения. По его словам, при нарушении ровного смыкания зубов брыли, второй подбородок, носогубные складки и морщины могут появиться гораздо раньше.

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