Ортодонт рассказал о связи неправильного прикуса и раннего старения лица

В некоторых случаях уже начиная с подросткового возраста, когда заканчивается формирование челюсти, могут возникать первые признаки старения лица, которые с возрастом только прогрессируют. О связи прикуса и преждевременных возрастных изменений 6 марта рассказал «Известиям» ортодонт Андрей Жук.

«По статистике, более чем у 80% населения земного шара физиологически неправильный прикус. Физиологически правильный прикус — это такое смыкание зубов, при котором жевательная нагрузка распределяется равномерно, не вызывая перенапряжения мышц и суставов», — сказал Жук.

Основные признаки правильного прикуса — это гармоничное соотношение челюстей, равномерное смыкание зубов, комфорт при жевании и речи, равномерная нагрузка на зубы и пропорциональное лицо. Если прикус физиологически правильный, он обеспечивает не только здоровье зубов, десен и суставов, но и эстетичный вид лица, приятную мимику и упругость кожи, подчеркнул ортодонт.

«Жевательные зубы (премоляры и моляры), формирующие боковые отделы зубных рядом, из-за высокой нагрузки и смыкания встык постепенно стираются. Если же прикус изначально сформировался неправильно, стираемость зубов может приобретать более серьезные формы. При этом процессе каркас лица как бы складывается, западает, и мягкие ткани (кожа и подкожная жировая клетчатка) начинают выглядеть избыточно. Появляются брыли, второй подбородок, носогубные складки становятся более глубокими, а морщины — выраженными», — рассказал Жук.

Проблему можно замаскировать с помощью косметологии, но коррекция мягких тканей под неправильный каркас приведет к неправильному их натяжению, впоследствии могут возникнуть более серьезные проблемы, объяснил он.

Также врач рассказал, что при нарушении прикуса жевательные мышцы не могут расслабиться: нефизиологичные движения нижней челюсти вызывают избыточное напряжение всей мышечной структуры лица. В результате человек может непроизвольно хмуриться, у него может меняться дикция. При этом избегание отдельных движений челюстью из-за дискомфорта компенсируется работой других мышц.

Кроме того, ортодонт призвал следить за улыбкой: неправильный прикус приводит к преждевременной стираемости передних зубов, их потемнению и сколам.

Специалист рассказал также о протоколе комплексного ортопедического лечения пациентов, которое включает не только исправление горизонтального положения челюсти и отдельных зубов, но и работу с вертикализацией прикуса. В этом случае при помощи специальных высокопрочных долговечных вкладок восстанавливается физиологическая высота жевательных зубов. Их стираемость останавливается, височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) начинает работать без дополнительного напряжения, расслабляются мышцы лица, уменьшаются морщины и складки, в результате чего лицо выглядит моложе и свежее.

«Нормализация прикуса при помощи брекетов и элайнеров также улучшает пропорции нижней трети лица, овал очерчивается, становится более четким и привлекательным со всех точек зрения. И, конечно, качественная современная реставрация при помощи коронок, виниров и люминиров помогает обрести гармоничную и натуральную улыбку молодости в любом возрасте», — заключил ортодонт.

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