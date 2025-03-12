Защита осужденного в Приморье американца Блэка подала кассационную жалобу

Адвокат Игорь Кириченко, представляющий интересы осужденного в Приморье гражданина США Гордона Блэка, подал кассационную жалобу на приговор суда и апелляционное постановление. Об этом 12 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Приморского края в своем Telegram-канале.

В жалобе защита просит оправдать Блэка по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»), а также переквалифицировать обвинение по статье 158 УК РФ («Кража») на менее тяжкую часть.

Кроме того, адвокат ходатайствует о снижении наказания, учитывая смягчающие обстоятельства.

«Уголовное дело в отношении Блэк Гордона Криса направлено в девятый кассационный суд общей юрисдикции», — уточняется в сообщении.

В мае 2024 года стало известно, что Блэк приехал к россиянке после знакомства с нею в Южной Корее. Позже у девушки с ним произошел конфликт, после чего она обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию. Блэк был арестован на два месяца.

Позднее, 17 июня, в ходе второго заседания в Первомайском районном суде американец заявил, что частично признает предъявленное ему обвинение. При этом вину в угрозе убийством своей девушке он не признал.

19 июня 2024 года Первомайский районный суд Владивостока приговорил Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима.