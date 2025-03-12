Глава нацразведки США сообщила о возобновлении обмена разведданными с Украиной

США возобновили передачу разведывательной информации Украине. Об этом 12 марта сообщила директор национальной разведки страны Тулси Габбард на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Благодаря лидерству президента США [Дональда Трампа] мы стали на один значительный шаг ближе к прекращению <конфликта> на Украине. Согласно указанию президента, пауза в обмене разведданными с Украиной завершилась», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что поставки американской военной помощи на Украину через логистический хаб в аэропорту Жешув-Ясенки возобновились.

Журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик 5 марта сообщила, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил решение Вашингтона на какое-то время приостановить сотрудничество с Киевом по передаче разведданных. Корреспондент того же телеканала Эдвард Лоуренс уточнил, что решение было принято после скандальной встречи американского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.