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Глава нацразведки США сообщила о возобновлении обмена разведданными с Украиной

Глава нацразведки США Габбард: обмен разведданными с Украиной возобновлен
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Фото: Global Look Press
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США возобновили передачу разведывательной информации Украине. Об этом 12 марта сообщила директор национальной разведки страны Тулси Габбард на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Благодаря лидерству президента США [Дональда Трампа] мы стали на один значительный шаг ближе к прекращению <конфликта> на Украине. Согласно указанию президента, пауза в обмене разведданными с Украиной завершилась», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что поставки американской военной помощи на Украину через логистический хаб в аэропорту Жешув-Ясенки возобновились.

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Журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик 5 марта сообщила, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил решение Вашингтона на какое-то время приостановить сотрудничество с Киевом по передаче разведданных. Корреспондент того же телеканала Эдвард Лоуренс уточнил, что решение было принято после скандальной встречи американского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

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