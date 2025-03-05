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Директор ЦРУ подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной

Fox News: глава ЦРУ приостановил обмен разведданными с Украиной ради мира
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф подтвердил, что США решили на какое-то время приостановить сотрудничество с Украиной по передаче разведданных. Об этом 5 марта сообщила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

«Имелась в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира», — сообщила она на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Корреспондент того же телеканала Эдвард Лоуренс уточнил, что решение было принято ЦРУ после скандальной встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«США приостановили поставки оружия и разведки в Украину после встречи в Овальном кабинете. Рэтклифф говорит, что он с нетерпением ждет возможности снять паузу и работать с Украиной ради мира после письма президенту США», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Как отметила газета Financial Times, приостановка передачи разведданных Украине со стороны ЦРУ может серьезно ударить по возможностям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее 5 марта газета The Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными после того, как Зеленский четко обозначил свое нежелание урегулировать конфликт мирным путем. К организациям, на которые распространяется запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании, шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны.

В ходе встречи в Овальном кабинете 28 февраля между президентом Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также жизнями миллионов людей. Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

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