Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и Черным морем

За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом 12 марта сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что 12 беспилотников были уничтожены в небе над Брянской областью, еще два — над Курской областью, по одному беспилотнику — над Калужской областью и Республикой Крым. Кроме того, пять БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря.

Накануне в Минобороны РФ сообщили , что российские средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.