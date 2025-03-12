В Росреестре рассказали о подлежащих регистрации постройках на дачах
Не все постройки, имеющиеся на дачном участке, необходимо обязательно регистрировать, поскольку они не имеют прочной связи с землей, их возможно перемещать без несоразмерного ущерба назначению сооружения. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Росреестра.
Таким образом, к этому виду построек относятся уличные душевые кабины и туалеты, бани и сараи, а также теплицы и различные сооружения, не являющие жилыми.
В пресс-службе добавили, что обязательной регистрации подлежат исключительно капитальные постройки. Они должны иметь прочную связь с землей, а также их необходимо строить из определенных материалов.
Юрист, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Оксана Васильева 6 марта сообщила о том, что россияне могут столкнуться с рядом дачных штрафов в 2025 году. По словам эксперта, основными нарушениями являются нецелевое использование земельного участка, например, для коммерческой деятельности, несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм и правил строительства и благоустройства.