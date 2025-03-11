В Госдуме назвали цель рекордной атаки беспилотников ВСУ
Рекордная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России связана с переговорами Киева и Вашингтона. Такое мнение депутат Госдумы Алексей Чепа высказал во вторник, 11 марта.
«Безусловно, эта атака связана с переговорами с США, а также с серьезными проблемами ВСУ на разных участках фронта. В частности, значительное отступление из Курской области заставило многих политиков говорить о катастрофическом положении украинских вооруженных сил», — сказал Чепа в разговоре с Lenta.Ru.
Депутат назвал атаку дронов на Россию террористическим актом и связал ее с желанием президента Украины Владимира Зеленского оправдаться за неудачи в зоне боевых действий.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области, сообщает 360.ru. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, трое мужчин погибли, передает RT.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область, сообщается на сайте kp.ru.