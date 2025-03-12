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В игре «Мир танков» появятся четыре советских военачальника

В игре «Мир танков» появятся военачальники Рокоссовский, Федоренко и Ротмистров
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Фото: Мир танков
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В игре «Мир танков» появятся четыре советских военачальника, приуроченные к Дню Победы, сообщил операционный директор проекта «Мир танков» (группа компаний «Леста Игры») Борис Синицкий.

По его словам, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне подготовлен целый ряд тематических активностей, и первая из них — Боевой пропуск «Путь к победе».

«В этом Боевом пропуске мы рассказываем о четырех известных военачальниках, маршалах победы: Константине Рокоссовском, Якове Федоренко, Павле Ротмистрове и Михаиле Катукове. Нашей задачей было не только рассказать, но и показать, как выглядели знаменитые полководцы в период окончания войны: лица, форма, награды», — отметил он.

Для игры специалисты просмотрели имеющиеся фотографии каждого из героев с орденами и медалями на их мундирах. Исследователи обратились к фондам Центрального архива Министерства обороны РФ, уточнили сведения о награждениях советских военачальников по первоисточникам, изучили пласт литературы по униформологии, фалеристике в Российской государственной библиотеке и других книжных хранилищах. Также они рассмотрели экспозицию Музея отечественной военной истории и в Российском государственном архиве кинофотодокументов покадрово изучили кинохронику, на которой запечатлены генералы и маршалы.

«В течение ближайших трех месяцев наших игроков ждут особенные тематические игровые события, посвященные великому празднику — Дню Победы: специальные миссии, которые погрузят в атмосферу военных лет; эксклюзивные награды, символизирующие отвагу и мужество; исторические справки, знакомящие с малоизвестными фактами. Пусть наши игровые события станут нашим личным вкладом в сохранение памяти о тех, кто боролся за нашу свободу», — подчеркнул Синицкий.

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