В Серпухове ликвидировали пожар на нефтебазе после падения БПЛА
В городе Серпухове Московской области произошел пожар на нефтебазе после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сейчас возгорание ликвидировано. Об этом 11 марта заявил глава городского округа Алексей Шимко в своем Telegram-канале.
По его словам, один из беспилотников упал на территории нефтебазы во время массированной утренний атаки, в результате чего произошло возгорание.
«Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано», — уточняется в сообщении.
11 марта президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область. Всего в этот день силами противовоздушной обороны (ПВО) удалось ликвидировать 337 украинских БПЛА над регионами РФ.