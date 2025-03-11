Песков отметил возможную попытку ВСУ атакой БПЛА сорвать тенденцию к урегулированию
Украина может попытаться сорвать тенденцию к урегулированию конфликта с помощью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что пока мирных переговоров нет и американская сторона, по данным Вашингтона, предпринимает попытки понять, насколько Киев готов к ним.
«Пока переговоров нет. Поэтому здесь пока нечего срывать. Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да», — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами РФ. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке.
По факту атаки на Московский регион возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).