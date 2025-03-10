В Кремле выразили глубокую озабоченность ситуацией в Сирии

Во время столкновений в Сирии происходит насилие, и это вызывает у РФ глубокую озабоченность. Об этом 10 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций», — сказал он.

Песков указал, что в Кремле видят необходимость срочного рассмотрения этого вопроса и работы над тем, чтобы как можно быстрее остановить насилие в Сирии.

Накануне, 9 марта, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия и США запросили на 10 марта экстренные закрытые консультации Совета Безопасности ООН из-за насилия в отношении мирных жителей, которое происходит на западе Сирии.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила 8 марта, что при боестолкновениях в Баниасе, Латакии и Джебле погибли 134 мирных жителя, в том числе как минимум 13 женщин и пять детей.