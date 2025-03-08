В Сирии сообщили о более 130 убитых в ходе боестолкновений мирных жителей
Более 130 мирных жителей были убиты в ходе боестолкновений в Сирии. Об этом 8 марта сообщил Rudaw.
Сирийская обсерватория по правам человека проинформировала, что в ходе масштабной операции на западе Сирии были убиты 134 мирных жителя.
«134 мирных жителя, в том числе не менее 13 женщин и пятерых детей, были убиты силами безопасности в районах Баниас, Латакия и Джабле», — заявил директор обсерватории Рами Абдель Рахман.
Он также добавил, что сотрудники сил безопасности штурмовали дома и казнили мирных жителей, особенно интенсивно в городе Баниас.
«Таким образом, число погибших с момента начала кровавых столкновений в четверг достигло 229 человек», — заключил портал.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 марта выразила тревогу в связи с резким обострением обстановки в Сирии. Она подчеркнула, что поступает информация о масштабных боестолкновениях в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований, называющих себя местным сопротивлением.