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МИД РФ выразил тревогу в связи с резким обострением обстановки в Сирии

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Фото: REUTERS/KARAM AL-MASRI
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Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 7 марта на сайте дипведомства.

«Встревожены резким обострением обстановки в Сирии. Поступает информация о масштабных боестолкновениях в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований, называющих себя местным сопротивлением», — указала дипломат.

Захарова добавила, что поступают сообщения и о большом числе погибших и раненых с обеих сторон. Кроме того, в ряде крупных городов страны введен комендантский час.

«В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации «на земле», сделать всё возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения», — указала она.

Дипломат также подтвердила принципиальную позицию РФ по поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности республики. Россия рассчитывает на содействие в нормализации ситуации со стороны государств, имеющих влияние на обстановку в Сирии, заключила Захарова.

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В конце января сообщалось о том, что делегация представителей России, в которую входил замглавы МИДа Михаил Богданов, прибыла с официальным визитом в Сирию впервые после смены власти в республике. Российская межведомственная делегация провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа в Дамаске. Они прошли в «традиционно дружественном характере».

В конце декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в диалоге с новыми властями Сирии. Москва планирует обсуждать не только вопросы безопасности, но и региональную повестку дня, добавил он.

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