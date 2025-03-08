В центре Москвы столкнулись Porsche и электровелосипед

В центре Москвы в субботу, 8 марта, произошло ДТП с участием автомобиля Porsche и электровелосипеда.

По данным источника «Известий», в результате инцидента пострадал один человек, состояние которого уточняется. Также на место происшествия вызвали медиков, прибыли и сотрудники Госавтоинспекции.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

5 марта более 20 автомобилей столкнулись на автодороге М-5 «Урал» в районе поселка Холодные Ключи Оренбургской области. В результате массового ДТП пострадали два человека.